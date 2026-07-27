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Data Direvisi, Jumlah Korban Militer AS dalam Perang di Iran Tembus 600 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |11:20 WIB
Data Direvisi, Jumlah Korban Militer AS dalam Perang di Iran Tembus 600 Orang
Perang di Iran telah menewaskan 18 tentara AS. (Foto; AP)
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WASHINGTON - Korban jiwa akibat perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran meningkat tajam selama akhir pekan setelah Pentagon diam-diam merevisi basis data korban resminya. Dalam pembaruan tersebut, Pentagon menambahkan lebih dari 140 anggota militer yang terluka dan mengembalikan empat kematian yang sempat hilang dari catatan publik.

Angka terbaru, yang diunggah pada Sabtu (25/7/2026) di Defense Casualty Analysis System (DCAS), menjadikan jumlah korban AS yang diketahui dari Operasi Epic Fury menjadi 18 anggota militer tewas dan 624 terluka sejak konflik dimulai pada 28 Februari. Data ini menunjukkan jumlah korban tertinggi yang dilaporkan secara publik selama perang lima bulan tersebut.

Empat tentara Amerika yang tewas selama pertempuran yang kembali memanas antara AS dan Iran dalam beberapa pekan terakhir sempat menghilang dari data jumlah korban tewas perang Iran dalam penghitungan korban resmi Pentagon. Keempat nama tersebut ditempatkan dalam sebuah kategori baru yang terpisah.

Dilansir AP, jumlah korban dalam revisi terbaru DCAS meningkatkan jumlah korban luka-luka dari 482 orang, yang dicatat beberapa hari sebelumnya, menjadi 624 orang. Revisi ini dirilis setelah anggota parlemen dan jurnalis mempertanyakan mengapa jumlah korban resmi menurun bahkan ketika serangan rudal dan drone Iran meningkat.

Pentagon mengaitkan perbedaan ini dengan masalah teknis.

Joel Valdez, Penjabat Sekretaris Pers Departemen Pertahanan, mengatakan angka yang lebih rendah mencerminkan "gangguan data sementara" yang memengaruhi situs DCAS daripada perubahan pada catatan korban. Para pejabat mengatakan basis data tersebut telah diperbarui dengan informasi terkini.

 

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