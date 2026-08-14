Akui Belum Tunaikan Semua Janji, Prabowo: Masalah Rumit Mulai Kita Selesaikan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, 14 Agustus 2026. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden))

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengakui belum menunaikan semua janji-janji politiknya, tetapi mengklaim telah menyelesaikan sejumlah masalah rumit dalam dua tahun kepemimpinannya.

"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan, belum," kata Prabowo.

"Tetapi dalam waktu kurang 2 tahun, kita telah buktikan dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan," sambung dia.

Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Hari ini, genap sudah 21 bulan ia menjabat sebagai kepala negara.

Selama itu, Prabowo mengaku telah mengeluarkan ratusan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.