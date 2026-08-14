Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akui Belum Tunaikan Semua Janji, Prabowo: Masalah Rumit Mulai Kita Selesaikan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |10:41 WIB
Akui Belum Tunaikan Semua Janji, Prabowo: Masalah Rumit Mulai Kita Selesaikan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, 14 Agustus 2026. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden))
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengakui belum menunaikan semua janji-janji politiknya, tetapi mengklaim telah menyelesaikan sejumlah masalah rumit dalam dua tahun kepemimpinannya.

"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan, belum," kata Prabowo.

"Tetapi dalam waktu kurang 2 tahun, kita telah buktikan dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan," sambung dia.

Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Hari ini, genap sudah 21 bulan ia menjabat sebagai kepala negara.

Selama itu, Prabowo mengaku telah mengeluarkan ratusan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236438//prabowo-DLrA_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236428//mensesneg-cfRn_large.jpg
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236422//jokowi-fYZ7_large.jpg
Jokowi Disebut Bapak Infrastruktur, DPD: Bukan Sekadar Beri Julukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236349//mensesneg-G7AX_large.jpg
Penjelasan Istana soal Konsep Ambulans Udara-Dokter Terbang yang Diusulkan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236277//menkum-wdO3_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir, Menkum: Itu Warning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236274//prabowo_subianto-QzXS_large.jpg
Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Diubah Jadi Kekuatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement