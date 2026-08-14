Prabowo: 1.000 Tambang Timah Ilegal Ditutup, Masa TNI-Polri Nggak Tahu!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut, 1.000 tambang timah ilegal telah ditutup. Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui aparat.

Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?,” kata Prabowo.

Prabowo meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengusut.

Dia mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan kepada aparat apabila tidak mampu menertibkan aktivitas ilegal di wilayahnya.

“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” ujar dia.

Prabowo menegaskan, pemimpin dan komandan harus memiliki keberanian untuk menertibkan anak buahnya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Dia mengakui langkah tersebut tidak selalu mudah karena dapat menyangkut personel yang sebelumnya telah mendapatkan kepercayaan dan kenaikan pangkat.