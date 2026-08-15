Jet Tempur Rafale Perdana Mengudara di HUT ke-81 RI, Formasi Demo Berbeda dari Tahun Lalu

JAKARTA - Sebanyak 81 alutsista canggih akan mengudara untuk melakukan demo udara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Formasi dan manuver yang dipertontonkan nantinya akan berbeda dari pelaksanaan tahun lalu.

Komandan Skadron Udara 12, Letkol (Pnb) Arie Prasetyo, menjelaskan perbedaan formasi dan manuver tersebut salah satunya karena kini ada empat jet tempur Dassault Rafale dan pesawat Airbus A400 yang ikut dalam barisan.

"Manuver maupun formasi yang dilaksanakan cukup berbeda dari tahun lalu, dan ada penambahan beberapa manuver-manuver yang cukup signifikan, terutama untuk kegiatan disajikan maupun formasi dengan pesawat baru, yaitu A400 maupun Rafale," ujar Arie di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (15/8/2026).

Arie mengatakan seluruh formasi dan manuver tersebut telah dilatih berkali-kali, termasuk melalui rangkaian gladi parsial, gladi kotor, hingga gladi bersih. Dia meyakini para penerbang dapat memberikan penampilan yang memukau bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan demo udara juga menghadapi tantangan berupa kondisi cuaca. Menurut Arie, cuaca yang kurang mendukung dapat membuat jarak pandang saat penerbangan menjadi terbatas.

"(Manuver dan formasi) Cukup bisa kita ikuti dengan kegiatan sebelumnya, namun kendala tetap kepada cuaca ya, visibility yang menurun, sehingga akan cukup sulit kita untuk menentukan track walaupun kita sudah punya bantuan dari pesawat sendiri," lanjut dia.