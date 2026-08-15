Persiapan HUT Ke-81 RI, Mensesneg: Sudah 99 Persen, Sisanya Serahkan kepada yang di Atas

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memastikan persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 17 Agustus 2026 sudah mencapai 99 persen.

“Ya, insya Allah 99 persen ya, yang 1 persen kita semua serahkan kepada Yang di Atas. Tapi insya Allah, bismillah,” kata Pras usai mengikuti gladi bersih di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Prasetyo mengatakan, gladi bersih yang digelar hari ini melibatkan seluruh unsur yang akan tampil dalam upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, seluruh rangkaian persiapan telah dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan optimal.

“Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebagai Ketua Panitia Nasional sekaligus penanggung jawab kegiatan, Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan upacara, mulai dari proses seleksi, latihan di daerah masing-masing, hingga latihan bersama.