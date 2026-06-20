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Ngeri! Jakarta Rawan Sinkhole, Wagub Rano Sebut Ada Daerah yang Berpotensi Amblas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |22:30 WIB
Ngeri! Jakarta Rawan Sinkhole, Wagub Rano Sebut Ada Daerah yang Berpotensi Amblas
Wagub DKI Rano Karno (Foto: Danandaya/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan fenomena sinkhole atau amblasan tanah berpotensi terjadi kembali di berbagai titik jalan Ibu Kota. Bahkan, sinkhole yang terjadi bisa seperti insiden jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Mungkin saja, mungkin saja. Karena tadi juga saya dapat informasi ada satu daerah akan ada apa namanya, amblas lagi," ucap Rano di Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).

Ia menyoroti hal yang memicu terjadinya fenomena amblasan tanah, yakni infrastruktur bawah tanah yang usianya sudah cukup tua. Kondisi tersebut menurutnya rentan mengalami kerusakan.

"Itu makanya waktu di Lenteng Agung saya bilang, di Jakarta sangat mungkin terjadi sinkhole, karena apa namanya, infrastruktur bawah tanah kita sudah cukup tua, umurnya sampai 30-40 tahun," sambungnya.

Rano menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen bergerak cepat memperbaiki infrastruktur jalan yang berpotensi amblas. Hal ini berkaca pada penanganan di Lenteng Agung.

"Nanti pasti kita, begini lho, Depok saja yang amblas kita perbaiki. Artinya, nah, tentu dengan area luas begini kita enggak bisa satu per satu," ujarnya.

Diketahui, jalan amblas di Lenteng Agung terjadi pada Kamis 28 Mei yang dipicu saluran di bawah jalan yang mengalami keropos akibat dimakan usia. Namun, dalam waktu lima hari, perbaikan jalan tersebut telah tuntas dikerjakan.
 

(Arief Setyadi )

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