Jalan Amblas di Lenteng Agung Selesai, Transjakarta Kembali Beroperasi Normal

JAKARTA – Layanan Transjakarta rute D21 dan 4B yang sempat terdampak jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, kini kembali beroperasi normal setelah dilakukan penanganan sementara.

Berdasarkan pantauan Okezone, Jumat (29/5/2026). Armada Transjakarta kembali melintas di ruas jalan yang sebelumnya mengalami amblas. Kendaraan lain juga sudah dapat melintas setelah arus lalu lintas kembali dibuka.

Volume kendaraan terpantau meningkat pada jam pulang kerja, khususnya dari arah Jakarta menuju Depok. Meski padat, arus lalu lintas tetap bergerak lancar dengan kecepatan rendah.

Pengendara tampak berhati-hati saat melintasi pelat baja yang dipasang untuk menutup sementara titik jalan amblas tersebut.

Sebelumnya, Transjakarta sempat melakukan penyesuaian rute akibat kondisi jalan yang dinilai membahayakan. Namun melalui akun X resminya, Transjakarta menyampaikan bahwa rute D21 (Lebak Bulus–UI Depok) dan 4B (Stasiun Manggarai–Universitas Indonesia) telah kembali beroperasi normal.

“Rute D21 Lebak Bulus–UI Depok dan rute 4B Stasiun Manggarai–Universitas Indonesia saat ini sudah beroperasi normal kembali melayani pelanggan tanpa pengalihan,” tulis Transjakarta dalam keterangannya.