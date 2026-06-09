Ketua Komisi III DPR: Listyo Sigit Salah Satu Kapolri Terbaik Sepanjang Masa

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI menyebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI.

Dalam rapat tersebut, salah satu agenda adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

"Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, kami hormati rekan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, ini Pak Moerdiono yang disempurnakan, yang kami hormati Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa, kita kasih tepuk tangan, serta hadirin yang kami muliakan," kata Habiburokhman.

Diketahui, DPR RI menyepakati pengesahan revisi UU Polri menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, setelah Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Polri, Habiburokhman, menyampaikan hasil pembahasan regulasi tersebut.

Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan fraksi-fraksi atas RUU Polri.