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1.400 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Timnas Indonesia vs Oman di GBK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |18:38 WIB
1.400 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Timnas Indonesia vs Oman di GBK
Aparat gabungan kawal laga Timnas Indonesia vs Oman di GBK (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 1.400 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan sepak bola FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (5/6/2026).

"Sebanyak 1.400 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola antara Indonesia vs Oman di GBK yang akan dimulai dengan kick-off pada pukul 20.00 WIB," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, Jumat.

Menurutnya, ribuan personel tersebut akan bertugas menjaga ketertiban di area sekitar Stadion GBK. Personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya yang akan ditempatkan di sejumlah titik kawasan GBK, mulai dari pintu masuk, lokasi pertandingan, hingga sekeliling kawasan Senayan.

Ia mengimbau para suporter untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion. Diharapkan para suporter yang hadir dapat bersama-sama menjaga suasana agar tetap kondusif.

"Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan. Kami berharap para suporter tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme atau perusakan fasilitas umum," katanya.

Ia menambahkan, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional di sekitar kawasan Senayan untuk mengantisipasi potensi kemacetan. Para pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif dan menghindari kawasan GBK saat pertandingan berlangsung.

"Kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan, tetap humanis. Kita layani saudara-saudara kita yang akan menonton pertandingan sepak bola. Tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan," katanya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Timnas Indonesia tni Polri
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