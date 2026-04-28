Kapolri Siapkan Mitigasi Dampak Eskalasi Global

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral bersama para menteri hingga kepala badan lembaga negara. Kegiatan itu membahas soal potensi dampak eskalasi global.

“Baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan isu-isu yang tentunya harus kami ikuti terkait dengan dampak ekskalasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026).

Sigit memaparkan, rapat koordinasi ini merupakan langkah penting untuk semua unsur bersinergisitas menjaga dan mengawal seluruh program Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi eskalasi global dewasa ini.

Khususnya, dari sisi Polri untuk terus memastikan situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif bagi Bangsa Indonesia.

"Secara umum tadi kami mendapatkan gambaran dari para pemangku kebijakan, dalam hal ini para pimpinan lembaga, Menteri Kabinet Merah Putih, dan juga Kepala Badan yang secara umum tentunya ini menjadi penting dan strategis untuk kita bersama-sama menjaga apa yang saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia," ujar Sigit.

Polri dan seluruh pihak terkait akan terus berkomitmen untuk mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Sebab itu, Sigit memastikan, Korps Bhayangkara bakal melakukan mitigasi atas segala bentuk dampak ataupun risiko yang dilahirkan dari eskalasi global.

"Khususnya dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini sudah berada di angka 5 persen, dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh. Ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita, ini terus bisa berjalan, dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul," ucap Sigit.