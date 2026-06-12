Detik-Detik Penangkapan Kartel Narkoba Asal Australia di Bali

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan Bea Cukai Kanwil Bali, NTB, dan NTT menangkap seorang warga negara Australia yang diduga merupakan anggota kartel narkoba bernama Angelo Pandeli.

Ia diduga merupakan pengendali jaringan penyelundupan narkoba internasional. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan (joint operation) pada Minggu 7 Juli 2026 sekitar pukul 22.30 WITA di Terminal Selatan VIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengatakan penangkapan WNA tersebut merupakan hasil sinergi antara aparat penegak hukum Indonesia dengan informasi intelijen yang diperoleh dari Australian Federal Police (AFP) dan Drug Enforcement Administration (DEA).

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan terorganisasi internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat transit maupun pelarian," kata Eko, Jumat (12/6/2026).

Kasus ini terungkap saat petugas Imigrasi Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang pesawat privat CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ yang akan terbang dari Denpasar menuju Maputo, Mozambik.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan kejanggalan pada dokumen seorang penumpang yang menggunakan identitas George Anderson Mota Correia, warga negara Brasil. Lebih lanjut, Eko mengatakan, setelah dilakukan pendalaman, petugas menemukan identitas tersebut diduga palsu.