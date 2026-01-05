98 Sekolah di Aceh Mulai Beroperasi, Polri Percepat Pemulihan Pascabencana

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk terus melakukan percepatan pemulihan usai bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Salah satunya adalah percepatan melakukan pemulihan sarana prasarana (sarpras) hingga fasilitas pendidikan.

Personel Polri turun bersama masyarakat untuk melakukan perbaikan sekolah, Masjid dan fasilitas umum lainnya.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan, proses percepatan pemulihan tersebut terus dilakukan oleh personel bersinergi dengan masyarakat.

Polisi kata dia, terus berkomitmen untuk membantu dan memberikan pelayanan terbaik untuk korban bencana alam.

"Sejak awal, kami (Polri) terus berkomitmen untuk hadir langsung ke basis masyarakat, membantu, melayani hingga memulihkan. Hal itu sebagaimana instruksi dari Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," kata Joko kepada awak media, Senin (5/1/2026).

Dikatakan Joko, berkat sinergisitas Polri, masyarakat dan seluruh lintas elemen, saat ini tercatat ada 98 sekolah yang mulai beroperasi usai banjir Aceh.