Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembersihan Sekolah di Aceh Dikebut Jelang Semester Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |20:12 WIB
Pembersihan Sekolah di Aceh Dikebut Jelang Semester Baru
Pembersihan sekolah di Aceh terdampak bencana (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Proses pembersihan sekolah-sekolah terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, hingga Aceh Tamiang dikebut jelang semester baru yang akan dimulai pada 5 Januari 2026. Personel TNI AD terus bergerak ke berbagai titik agar anak-anak bisa kembali ke sekolah.

Sejak Sabtu 3 Januari 2026, personel TNI membersihkan MIN 29 Aceh Utara, MIN 21 Aceh Utara, SMAN 1 Baktiya, SMPN 1 Lapang, SDN 19 Jambo Aye, TK Pelangi, dan SDN 7 Kuala Simpang.

Kemudian, TK Quratul Aqyun, PAUD Nurul Ikhlas, SDN Grong-Grong, SDN Ketibung, Pondok Dayah Asasul Huda, dan SDN 8 Meureudu. Lalu MIN 2 Meurah Dua, MTs Meurah Dua, SMPN 5 Kejuruan Muda, SDN Simpang Kiri, TK Al Fatih, dan MIS Al Amin.

Para personel yang sebagian besar tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana membersihkan bagian dalam maupun luar gedung sekolah. Lumpur-lumpur yang masih tersisa dan sudah mengeras disiram dengan air. 
Tumpukan material sampah yang terbawa banjir dan longsor pun dibersihkan.

Di SDN 7 Kuala Simpang, tampak proses pembersihan sudah signifikan. Lantai kelas sudah bersih dari lumpur, rak-rak juga mulai ditata. Sementara itu, di MIN 2 Meurah Dua, lumpur masih terlihat menumpuk di halaman sekolah, bangku-bangku juga masih berada di luar kelas. Alat berat berupa ekskavator bahkan diturunkan ke MIN 2 Meurah Dua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193534/prabowo_subianto-HcPl_large.jpg
BNPB: Pengungsi Bencana Sumatera Berkurang 15.606 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193514/bencana-0lyM_large.jpg
Korban Bencana Sumatera Bertambah: 1.177 Meninggal, 148 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193256/relawan_dikirim_ke_lokasi_bencana_sumatera-p8Bg_large.jpg
Relawan Berkeahlian Khusus Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera, dari Montir hingga Ahli Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193203/pemerintah_salurkan_dana_tunggu_hunian_kepada_warga_terdampak_banjir_di_pidie_jaya-8bgY_large.jpg
Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Terdampak Banjir di Pidie Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193194/pondok_pesantren_darul_mukhlisin-CFp7_large.jpg
Potret Terkini Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Sudah Bersih dari Tumpukan Kayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193180/hunian_dibangun_pascabencana_sumatera-4C5o_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap 1.000 Hunian Terbangun Pascabencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement