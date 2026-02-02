Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Seharian

Awaludin , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |05:05 WIB
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Seharian
Hujan Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau kepada warga Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca, Senin (2/2/2026). 

Berdasarkan prakiraan cuaca, sebagian besar wilayah Jabodetabek diprediksi mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang, bahkan berpeluang disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pada pagi hingga siang hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, wilayah Jabodetabek masih berpotensi diguyur hujan ringan, meskipun cuaca secara umum tetap berawan tebal.

 

