Prabowo Pantau Langsung Dampak Gempa dan Tsunami di Sulut

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan terkait gempa berkekuatan M7,6 yang disusul kejadian tsunami di wilayah Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis (2/4/2026).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto.

"Bapak Presiden tadi pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB, terkait kejadian di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate," kata Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya kepada awak media.

Teddy menjelaskan, bahwa seluruh unsur terkait telah dikerahkan ke lokasi terdampak untuk melakukan penanganan cepat, termasuk proses evakuasi warga.

"Tim reaksi cepat BNPB daerah, aparat TNI-Polri, dan pemerintah daerah sudah langsung mengecek dan mengevakuasi lokasi terdampak," ujarnya.