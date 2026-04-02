Gempa M7,6 Guncang Malut dan Sulut, BNPB Catat 1 Orang Tewas dan 1 Terluka

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |14:05 WIB
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, ada satu korban jiwa dari bencana gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut), dan Maluku Utara (Malut) pada Kamis (2/4/2026) pagi. 

Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Suharyanto, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan gempa bumi magnitudo 7,6 secara daring, Kamis (2/4/2026). Dari hasil pendataannya, ia menilai, jumlah korban dari fenomena alam itu masih relatif kecil.

"Kami memperoleh informasi sampai siang ini, jumlah kerusakan, korban, ini masih relatif, masih relatif sedikit begitu. Yang meninggal ada satu, kemudian luka ringan pun ada satu," ucap Suharyanto.

Suharyanto mengatakan, jumlah korban itu masih dari hasil pendataan sementara.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menyampaikan, fasilitas umum yang paling parah terdampak gempa yakni GOR KONI. 

"Jadi sampai hari ini, kami dapatkan untuk di Kota Manado, yang paling fatal adalah gedung olahraga di KONI. Itu sarana olahraga untuk tinju dan basket. Paling, yang paling parah," ucap Yulius.

 

