Cuaca Ekstrem, BNPB Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 3 Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi cuaca ekstrem yang masih meningkat di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pelaksanaan OMC bersifat situasional dan akan terus disesuaikan dengan tingkat ancaman cuaca yang berkembang.

"Rencana (sampai) 3 Februari 2026 (sesuai situasi dan kondisi ancaman cuaca yang ada)," kata Suharyanto, Sabtu (31/1/2026).

BNPB mengerahkan total empat pesawat untuk mendukung OMC. Kegiatan modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek telah dimulai sejak 12 Januari 2026 dengan menggunakan satu pesawat.

Namun, seiring meningkatnya ancaman cuaca ekstrem berdasarkan rekomendasi BMKG, jumlah armada ditambah.

"Dengan adanya eskalasi meningkat ancaman cuaca ekstrem rekomendasi BMKG, maka pada tanggal 23 Januari 2026 ditambah 3 pesawat dengan menggeser armada yang sebelumnya untuk OMC bencana 3 provinsi di Sumatera," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh armada tersebut masih beroperasi hingga 31 Januari 2026 dan akan terus dievaluasi.