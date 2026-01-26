Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Cuaca Ekstrem, BMKG Gelar Modifikasi Cuaca di Jabar hingga 29 Januari

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |20:38 WIB
Cegah Cuaca Ekstrem, BMKG Gelar Modifikasi Cuaca di Jabar hingga 29 Januari
Operasi Modifikasi Cuaca (Foto: dok ist)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta TNI Angkatan Udara resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Barat. Operasi ini berlangsung pada 25 hingga 29 Januari 2026 dan berpusat di Pangkalan TNI AU (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung.

Direktur Operasi Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan langkah strategis tersebut diambil sebagai upaya antisipasi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat dalam beberapa hari ke depan.

Operasi ini bertujuan memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, dengan cara meredistribusi atau mengurangi curah hujan tinggi sebelum memasuki wilayah padat penduduk dan area rawan bencana.

“TNI Angkatan Udara mengerahkan satu armada pesawat Cassa 212 dengan nomor registrasi A-2107 dalam operasi hari ini. Tim melaksanakan sorti pertama pada pukul 09.50 WIB dengan fokus penyemaian awan di wilayah Jatiluhur,” kata Budi, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, langkah tersebut secara khusus mendukung proses evakuasi dan distribusi bantuan logistik di daerah terdampak tanah longsor, terutama di Desa Pasir Langu, Cisarua.

 

Topik Artikel :
Longsor BNPB BMKG modifikasi cuaca
