HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 RT di Jakarta Masih Kebanjiran, Modifikasi Cuaca Terus Dilanjutkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |13:59 WIB
9 RT di Jakarta Masih Kebanjiran, Modifikasi Cuaca Terus Dilanjutkan
9 RT di Jakarta Masih Kebanjiran, Modifikasi Cuaca Terus Dilanjutkan (Dok BPBD DKI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji menyebutkan, hingga Minggu (25/1/2026) siang ini, tercatat masih ada 9 RT di wilayah Ibu Kota terendam banjir

1. 9 RT Banjir

Selain itu, BPBD Jakarta hingga kini terus melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Kamis, 22 Januari 2026 kemarin menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta. BPBD mencatat berdasarkan data saat ini, pukul 12.00 WIB terdapat 9 RT," ujarnya pada wartawan, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, 9 RT yang masih tergenang air itu terdiri atas 8 RT di wilayah Jakarta Timur, yakni di wilayah Bidara Cina ada 4 RT dengan ketinggian 40 cm dan 4 RT di Kampung Melayu setinggi 65 cm imbas curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung. 

Lalu, 1 RT di wilayah Kapuk Muara, Jakarta Utara setinggi 20 cm imbas curah hujan tinggi.

"Warga mengungsi ada sebanyak 6 KK atau 16 jiwa di Bidara Cina dan 13 KK atau 65 jiwa di Kampung Melayu. Lalu di Jakarta Barat ada 99 KK atau 34 jiwa di Rawa Buaya dan 15 KK atau 40 jiwa di Kembangan Utara. Selanjutnya di Kapuk Muara Jakarta Utara ada 42 KK atau 97 jiwa," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
