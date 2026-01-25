Pramono Sempat Tawarkan Relokasi ke Korban Banjir di Rawa Buaya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat menawarkan relokasi bagi warga terdampak banjir di Rawa Buaya, Jakarta Barat. Pramono menawarkan hal tersebut saat meninjau lokasi pengungsian, pada Sabtu (24/1/2026).

1. Tawarkan Relokasi

Hal ini disampaikan Pramono dalam sambutannya di acara ground breaking pembangunan JPO antar kawasan JIS dan Ancol, di Jakarta Utara, Minggu (25/1/2026). Dalam kesempatan itu, Pramono memastikan hampir seluruh wilayah di Ibu Kota yang sebelumnya terdampak banjir, pada pagi ini telah surut.

"Pengungsi juga sudah hampir tidak ada, termasuk kemarin yang pengungsi paling besar itu di Rawa Buaya saya sudah ke sana dan saya sudah menawarkan untuk solusi jangka menengah," kata Pramono.

Ia menyampaikan permasalahan banjir di Rawa Buaya tidak akan selesai jika hanya mengandalkan pompa untuk menyedot genangan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menawarkan warga mau direlokasi dari pemukiman tersebut.

"Karena enggak mungkin hanya kemudian kita pakai pompa, memindahkan air. Solusinya apa jangka menengah? Ya mereka harus mau untuk dibangunkan rumah susun, dipindahkan, dan tempat itu kemudian dilakukan perbaikan," ucapnya.