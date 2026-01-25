Pramono : Banjir Jakarta Sudah Surut, Modifikasi Cuaca Dilanjutkan hingga 27 Januari

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan banjir yang sempat melanda wilayah di Ibu Kota kini berangsur surut. Sebelumnya, ratusan RT terdampak banjir imbas intensitas hujan tinggi pada Kamis (22/1/2026).

1. Banjir Surut

"Alhamdulillah hari ini semua lokasi sudah surut. Bahkan sekarang kita, yang tetangga-tetangga kita belum surut, kita sudah surut semua," kata Pramono saat memberikan sambutan acara pembangunan JPO Ancol-JIS, di Jakarta Utara, Minggu (25/1/2026).

Ia mengakui banjir masih menggenangi wilayah Jakarta Timur khususnya di Kelurahan Bidara Cina. Namun, genangan itu tidak melumpuhkan aktivitas warga.

"Jakarta Barat yang paling berat sudah surut. Jakarta Timur tinggal di Kampung Melayu, kemudian Bidara Cina dan Cawang ada beberapa genangan kecil tapi tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan tidak mengganggu transportasi yang ada," ucapnya.

Ia memastikan seluruh jalan yang tersendat akibat genangan, kini sudah bisa dilalui dengan normal. Di samping itu, para pengungsi kini telah kembali ke rumahnya.

"Semua jalan sudah bisa dilalui. Pengungsi juga sudah hampir tidak ada. Termasuk kemarin yang pengungsi paling besar itu di Rawa Buaya," ucapnya.