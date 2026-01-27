Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Modifikasi Cuaca Berakhir, Pramono Siap Lanjutkan jika Diperlukan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:10 WIB
JAKARTA - Operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berakhir hari ini, Selasa (27/1/2026). OMC akan dilanjutkan jika cuaca ekstrem masih terus melanda Jakarta.

1. Modifikasi Cuaca

"Yang pertama untuk OMC. Sekali lagi kami melihat cuaca yang ada. Hasil BMKG memang sekarang ini ada kemungkinan sampai dengan tanggal 1 Februari cuacanya kurang lebih harus dilakukan OMC," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).

Pramono menyebutkan, biaya untuk pelaksanaan OMC ini telah dianggarkan selama satu bulan penuh. Dengan begitu, OMC bisa kapanpun dilaksanakan jika BMKG memprediksi curah hujan tinggi bisa menimbulkan banjir.

"Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta memang sudah mengalokasikan untuk satu bulan penuh anggarannya. Jadi kalau memang masih diperlukan, kami akan melakukan OMC," ujarnya. 

"Jangan sampai dampak curah hujan yang tinggi kemudian mengakibatkan banjir yang seperti kita rasakan beberapa hari yang lalu. Maka itu yang akan kami lakukan," sambungnya.

Selain OMC, Pemprov DKI Jakarta akan menormalisasi tiga kali di Jakarta. Normalisasi sungai yang merupakan program jangka menengah ini diharapkan bisa menambah kapasitas daya tampung air hujan.

 

