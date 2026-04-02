HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Catat 93 Gempa Susulan Pascagempa M7,6 di Sulut dan Malut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |14:54 WIB
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, sebanyak 93 gempa susulan terjadi setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut).

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Magnitudo 7,6 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026).

"Hasil monitoring kami hingga pukul 12.00 WIB, telah terjadi 93 aktivitas gempa bumi susulan," ujar Faisal.

Ia menjelaskan, kekuatan gempa susulan berkisar antara magnitudo 2,8 hingga magnitudo 5,8. Dari jumlah tersebut, tujuh gempa di antaranya dirasakan oleh masyarakat.

"Ini adalah frekuensi yang terus kami pantau," ucapnya.

 

