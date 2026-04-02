Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M7,6 Guncang Malut, Puluhan Rumah hingga Rumah Sakit Rusak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |14:44 WIB
Gempa M7,6 Guncang Malut, Puluhan Rumah hingga Rumah Sakit Rusak
Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara Fehby Alting (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara mencatat puluhan rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang terjadi pada Kamis (2/4/2026). Selain itu, sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan juga dilaporkan terdampak.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Magnitudo 7,6 yang digelar secara daring.

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah di Maluku Utara terdampak gempa, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

"Untuk kondisi saat ini, wilayah terdampak meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, serta beberapa kabupaten di Halmahera," kata Fehby.

Berdasarkan laporan sementara, di Kota Ternate terdapat enam unit rumah rusak berat dan 21 rumah rusak ringan. Sementara di Kota Tidore Kepulauan, tercatat tiga rumah dan satu fasilitas umum mengalami kerusakan ringan. Adapun di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Tengah masih dalam proses pendataan.

"Fasilitas umum milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdampak, yakni satu unit mengalami rusak ringan di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Gempa Maluku Gempa Sulut
Update Banjir Demak Jateng, 2.839 Warga Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement