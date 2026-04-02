Gempa M5,5 Guncang Jailolo, Getaran Terasa hingga Manado

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |21:51 WIB
Gempa M5,5 Guncang Jailolo, Getaran Terasa hingga Manado
Gempa Bumi (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Jailolo, Maluku Utara, pada Kamis (2/4/2026) pukul 21.13 WIB. Getaran gempa dilaporkan turut dirasakan hingga Manado dan sekitarnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan, gempa berpusat di laut sekitar 107 kilometer barat laut Jailolo dengan kedalaman 10 kilometer.

“Gempa M5,5, 2 April 2026 pukul 21.13 WIB, berlokasi di 1,39 LU dan 126,56 BT, sekitar 107 km barat laut Jailolo, Maluku Utara, dengan kedalaman 10 km,” tulis BMKG melalui akun resminya.

BMKG juga melaporkan guncangan dirasakan di Manado, Tondano, dan Minahasa Utara dengan intensitas II–III MMI, atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah.

Hingga saat ini, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

BMKG menambahkan, informasi yang disampaikan masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan pembaruan data.

(Awaludin)

