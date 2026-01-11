Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Lancarkan Serangan Semalaman di Gaza, Tewaskan Setidaknya 3 Warga Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |16:57 WIB
Israel Lancarkan Serangan Semalaman di Gaza, Tewaskan Setidaknya 3 Warga Palestina
Tenda di kamp pengungsi Palestina di Kota Gaza. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Tiga warga Palestina tewas dan tujuh lainnya luka-luka akibat serangan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza, dalam pelanggaran terbaru terhadap gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas, menurut sumber medis.

Menurut keterangan beberapa sumber yang dikutip Al Jazeera, wilayah yang menjadi sasaran serangan Israel semalam hingga Minggu (11/1/2026) termasuk Rafah dan Khan Younis di Gaza selatan, lingkungan Zeitoun di tenggara Kota Gaza, serta berbagai lingkungan lain di seluruh wilayah yang terkepung tersebut, seiring dengan berlanjutnya perang genosida Israel tanpa henti.

Dalam satu serangan, sebuah quadcopter Israel menewaskan seorang pria Palestina yang sedang dibawa ke rumah sakit di Khan Younis, Gaza selatan, menurut sumber medis kepada Al Jazeera.

Kantor berita Palestina Wafa melaporkan bahwa dua pria tewas akibat tembakan militer Israel di sebelah timur Zeitoun.

Secara terpisah, tentara Israel melaporkan pada Sabtu (10/1/2026) bahwa pasukannya telah membunuh tiga warga Palestina di lingkungan Gaza selatan dan utara, mengklaim bahwa mereka menimbulkan ancaman bagi pasukan Israel, dengan salah satunya secara khusus mencuri peralatan militer.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3194021//kamp_yang_dibangun_arab_saudi_di_gaza-SULu_large.jpg
Arab Saudi Bangun Kamp untuk Warga Gaza yang Kembali dari Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/612/3193898//angelina-WsDc_large.jpg
Momen Hangat Aktris Cantik Angelina Jolie Kunjungi Perbatasan Rafah dan Jenguk Pasien Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193887//gaza-ncyE_large.jpg
Bantuan Indonesia untuk Palestina Makin Tepat Sasaran Usai Didukung Pemerintah  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192464//israel_mengakui_somaliland_sebagai_negara_merdeka-IEof_large.jpeg
Israel Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka, Picu Kecaman Puluhan Negara Arab dan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192071//tentara_cadangan_israel_tabrak_warga_palestina-JH61_large.jpg
Tentara Cadangan Israel Tabrak Warga Palestina yang Sedang Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191983//paus_leo_xiv-PRxp_large.jpg
Sampaikan Khutbah Natal Pertama, Paus Leo Kecam Kondisi Warga Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement