Israel Lancarkan Serangan Semalaman di Gaza, Tewaskan Setidaknya 3 Warga Palestina

JAKARTA - Tiga warga Palestina tewas dan tujuh lainnya luka-luka akibat serangan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza, dalam pelanggaran terbaru terhadap gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas, menurut sumber medis.

Menurut keterangan beberapa sumber yang dikutip Al Jazeera, wilayah yang menjadi sasaran serangan Israel semalam hingga Minggu (11/1/2026) termasuk Rafah dan Khan Younis di Gaza selatan, lingkungan Zeitoun di tenggara Kota Gaza, serta berbagai lingkungan lain di seluruh wilayah yang terkepung tersebut, seiring dengan berlanjutnya perang genosida Israel tanpa henti.

Dalam satu serangan, sebuah quadcopter Israel menewaskan seorang pria Palestina yang sedang dibawa ke rumah sakit di Khan Younis, Gaza selatan, menurut sumber medis kepada Al Jazeera.

Kantor berita Palestina Wafa melaporkan bahwa dua pria tewas akibat tembakan militer Israel di sebelah timur Zeitoun.

Secara terpisah, tentara Israel melaporkan pada Sabtu (10/1/2026) bahwa pasukannya telah membunuh tiga warga Palestina di lingkungan Gaza selatan dan utara, mengklaim bahwa mereka menimbulkan ancaman bagi pasukan Israel, dengan salah satunya secara khusus mencuri peralatan militer.