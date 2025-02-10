Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Mayat Perempuan Muda Ditemukan di Belakang Pasar, Warga Bilang Sebelumnya Dibawa Pacar

Didin Jalaludin , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |04:00 WIB
PURWAKARTA – Pedagang Pasar Anyar Sukatani Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan muda tergeletak di kebun belakang pasar tempat mereka berjulan, Minggu (09/02/25) siang. Belum diketahui penyebab kematian korban, namun warga curiga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan.

Salah seorang warga menyebut, mayat tersebut pertama ditemukan oleh warga yang melintas ke kebun yang ada di belakang Pasar Anyar Sukatani. Hingga akhirnya warga lain berdatangan ingin melihat korban. Beberapa orang warga ada yang mengenali, menurut mereka korban merupakan warga Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Purwakarta.

Saat ditemukan mayat masih dalam keadaan segar dan belum mengeluarkan bau busuk. Korban mengenakan baju bercorak bunga dan celana hitam panjang.

"Katanya semalam ada yang liat korban bersama pacarnya. Bisa jadi ada seseuatu terjadi, dan dibunuh," cetus Dede (37) salah seorang warga di lokasi penemuan nayat.

Selang beberapa lama, polisi datang dan langsung melakukan olah kejadian perkara (TKP). Mayat perempuan yang diperkirakan berusia 28 tahun itu dibawa polisi untuk dilakukan autopsi.

Hingga kini belum diketahui pasti kematian korban. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum bisa dimintai keterangan. Kasus penemuan mayat perempuan ini ditangani Satreskrim Polres Purwakarta. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
