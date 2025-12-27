Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Baru Berusia 12 Tahun, Pembunuh Bayaran Ditangkap Polisi Setelah Salah Tembak Sasaran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |19:35 WIB
Baru Berusia 12 Tahun, Pembunuh Bayaran Ditangkap Polisi Setelah Salah Tembak Sasaran
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Polisi Swedia telah menangkap seorang bocah berusia 12 tahun yang dijuluki “Anak Pembunuh” oleh media. Bocah yang namanya tidak disebutkan itu bekerja sebagai pembunuh bayaran dengan upah 250.000 krona (Rp456 juta) untuk menghabisi nyawa seseorang.

Dilansir surat kabar Swedia Expressen, bocah itu dibayar untuk pergi ke Kota Malmö dan membunuh seseorang. Namun, ia justru salah sasaran, menembak seorang pria berusia 21 tahun yang sedang berkumpul dengan beberapa temannya.

Tidak jelas siapa yang memerintahkan pembunuhan itu dan mengapa, tetapi pihak berwenang memiliki alasan untuk percaya bahwa ini bukan pekerjaan pembunuhan pertama anak berusia 12 tahun tersebut.

 

