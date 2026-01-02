Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Tiga Jenazah Sekeluarga Ditemukan di Ruangan Berbeda

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |16:10 WIB
Polisi Ungkap Tiga Jenazah Sekeluarga Ditemukan di Ruangan Berbeda
Lokasi satu keluarga tewas di Tanjung Priok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Satu keluarga ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kontrakan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (2/1/2026), rumah kontrakan tempat ditemukannya korban berada di Jalan Warakas III, Gang 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rumah tersebut berada di tengah permukiman warga dan telah dipasangi garis polisi.

Dari foto yang beredar di media sosial, tampak para korban ditemukan di dalam rumah kontrakan. Salah satu korban terlihat masih mendapatkan penanganan medis dari petugas.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Betul. Sudah dilakukan olah TKP dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Tanjung Priok,” kata Maryati saat dihubungi wartawan, Jumat (2/1/2026).

 

