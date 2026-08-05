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Ini Tampang Saepul, Pelaku Mutilasi di Depok yang Menggemparkan!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |17:29 WIB
Ini Tampang Saepul, Pelaku Mutilasi di Depok yang Menggemparkan!
Saepul, pelaku mutilasi di Depok (Foto: Ist/Puteranegara Batubara)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap Saepul, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Kunaefi (51) di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Saat menjalani aksinya, Saepul menaruh jasad korban dalam karung.

Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra Kartika mengonfirmasi foto yang beredar adalah Saepul terduga pelaku mutilasi tersebut. Di foto tersebut,  mengenakan kaos.

"Betul, pelaku nama Saepullah," kata Dimitri saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).

Bukan hanya memutilasi, Saepul juga menggondol sepeda motor milik korban usai melancarkan aksi bengisnya. Pelaku sendiri membuang kaki korban ke aliran sungai. Sedangkan, potongan tubuh lainnya dimasukkan ke dalam plastik hitam dan karung. 

"Untuk menghilangkan jejak, pelaku memutilasi tubuh korban pada bagian pangkal paha, membungkus jasad menggunakan plastik hitam dan karung, kemudian membuang tubuh korban di kawasan Tanah Merah, sedangkan potongan kedua kaki dibuang ke aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto. 

Saepul dan korban Kunaefi berkenalan di media sosial. Kemudian, bertemu secara langsung di Cipayung pada 23 Juli 2026. 

Bhudi tak merinci secara detail terkait pertemuan keduanya. Menurutnya, ketika mereka berteku terjadi cekcok. "Pertemuan tersebut berujung cekcok hingga pelaku menusuk bagian perut dan menggorok leher korban menggunakan pisau," ujar Bhudi.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
pembunuhan depok mutilasi
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