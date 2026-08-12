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Disorot Gegara Joget di Sidang Tahunan, Puan Janji DPR Lebih Khidmat Tahun Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |21:05 WIB
Disorot Gegara Joget di Sidang Tahunan, Puan Janji DPR Lebih Khidmat Tahun Ini
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait sorotan publik atas aksi "joget-joget" sejumlah anggota dewan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2025 lalu. 

Puan memastikan pelaksanaan agenda kenegaraan tahun ini akan dilakukan dengan lebih khidmat dan fokus sebagai bentuk introspeksi.

Ia menjelaskan, aksi spontan yang terjadi tahun lalu merupakan bentuk ekspresi kegembiraan dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Namun, dia menekankan bahwa aksi tersebut tidak dilakukan saat agenda resmi berlangsung.

"Waktu itu kan sebenarnya itu secara spontan itu kita karena memang merasa gembira. Nah, dalam pelaksanaan waktu mendengarkan pidato Bapak Presiden dan kemudian pidato RAPBN sebenarnya semuanya juga mendengarkan dengan khidmat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Puan mengklarifikasi bahwa momen tersebut terjadi saat penyampaian pidato resmi telah usai dan beralih ke sesi hiburan atau lagu. Dia menegaskan tidak ada niat dari para anggota dewan untuk tidak menghormati kesakralan acara kenegaraan tersebut.

"Hanya saat kemudian mendengarkan lagu di saat penyampaian pidatonya sudah selesai, ya, itu karena spontan. Jadi tidak ada hal yang kemudian membuat kami sepertinya tidak menghargai, tidak menghormati dalam acara yang harusnya dilakukan secara khidmat atau resmi, karena memang acara resminya sudah selesai," ujarnya.

 

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