Sidang Tahunan MPR Besok, Ketua DPD Ingatkan Anggota Parlemen Jaga Etika

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin memastikan persiapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang digelar Jumat (14/8/2026) besok telah mencapai lebih dari 90 persen.

Hal itu disampaikan Sultan setelah meninjau langsung kesiapan ruang sidang paripurna Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026) sore. Dalam peninjauan tersebut, Sultan didampingi Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal.

"Hari ini semuanya sudah sesuai dengan planning ya, sudah ada gladi, gladi pertama, kedua, kemarin gladi kotornya, dan baru saja selesai gladi bersih ya dalam rangkaian Sidang Tahunan dan Sidang Bersama. Jadi persiapannya sudah 90 persen lebih lah, sudah dibilang rampung karena sudah juga melibatkan semua stakeholder terkait ya," kata Sultan seusai peninjauan.

Selain kesiapan teknis, Sultan juga mendukung imbauan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai pentingnya menjaga sikap selama persidangan berlangsung.

Menurutnya, DPD RI dan DPR RI merupakan bagian dari rumpun MPR RI sehingga seluruh anggota parlemen perlu menjaga marwah dan etika lembaga tinggi negara.

"Sebagai anggota parlemen, sebagai anggota perwakilan masyarakat, sudah seyogyanya memang kita menjaga etika dan sikap itu," ujarnya.