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Pesawat Dibakar di Bandara Ipdeheik Papua, Satgas Damai Cartenz Dalami Kabar Pilot Tewas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |12:01 WIB
Pesawat Dibakar di Bandara Ipdeheik Papua, Satgas Damai Cartenz Dalami Kabar Pilot Tewas
Pesawat Dibakar di Bandara Ipdeheik Papua (foto: dok ist)
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JAKARTA – Pesawat Ama PK-RCY dilaporkan dibakar oleh orang tak dikenal (OTK) di Bandara Ipdeheik, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan pihaknya masih mendalami informasi mengenai kabar kapten pilot pesawat yang diduga meninggal dunia dalam insiden tersebut.

"Terkait hal yang lainnya masih dalam lidik," kata Yusuf.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, pesawat tersebut diawaki oleh seorang pilot bernama Kapten Mark.

Pesawat Ama PK-RCY diketahui terbang dengan rute Wamena–Balinggama–Wamena. Namun, saat tiba di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, pesawat tersebut dilaporkan dibakar.

Hingga kini, aparat kepolisian masih menyelidiki kronologi kejadian, termasuk pihak yang diduga bertanggung jawab serta informasi mengenai adanya korban dalam insiden tersebut.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
KKB Papua KKB Pesawat Dibakar
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