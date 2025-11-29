Menag: Indonesia Semakin Kuat karena Kerukunan Umat Terjaga

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa Indonesia dapat tumbuh kuat karena kerukunan yang terus dijaga. Menurutnya, dalam konteks kehidupan berbangsa yang plural, nilai kasih sayang dan persaudaraan menjadi modal penting untuk mencegah gesekan sosial.

“Walk for Harmony mengajak kita untuk melangkah bersama, mengukuhkan tekad untuk terus merawat harmoni dalam keberagaman,” ujar Nasaruddin, saat memberikan sambutan secara virtual pada Sholawat Kebangsaan dan Walk for Harmony, dikutip, Sabtu (29/11/2025).

Dia menjelaskan, bahwa sholawat menghubungkan umat kepada teladan Rasulullah, sosok yang menjadikan kasih sayang dan persaudaraan sebagai napas kehidupan sehari-hari.

Nasaruddin juga menyinggung peran strategis zakat dan wakaf dalam menggerakkan kebaikan sosial.

Dua instrumen filantropi Islam tersebut, memiliki kekuatan besar dalam membangun kesejahteraan jika dikelola dengan amanah dan profesional.