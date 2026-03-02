Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Besok Ada Gerhana Bulan Total, Kemenag Ajak Umat Islam Sholat Khusuf

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |09:08 WIB
Besok Ada Gerhana Bulan Total, Kemenag Ajak Umat Islam Sholat Khusuf
Gerhana bulan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengajak umat Islam melaksanakan Sholat Gerhana Bulan (khusuf al-qamar) saat Gerhana Bulan Total yang terjadi pada 3 Maret 2026, bertepatan 13 Ramadhan 1447 H.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan, gerhana bulan merupakan fenomena alam yang menjadi pengingat kebesaran Allah SWT.

“Gerhana bulan adalah tanda kebesaran Allah SWT. Karena itu, kami mengimbau umat Islam di wilayah yang mengalaminya untuk melaksanakan sholat gerhana sebagai bentuk ibadah dan muhasabah diri,” ujar Arsad, dikutip Senin (2/3/2026).

Ia juga meminta jajaran Kemenag di daerah, para tokoh agama, ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, imam masjid, serta pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan sholat gerhana.

“Kami menginstruksikan agar pelaksanaan Salat Gerhana dapat dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan perkiraan waktu terjadinya gerhana di masing-masing daerah,” katanya.

