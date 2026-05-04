Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tekankan Gotong Royong Politik Lewat Filosofi Sapu Lidi Ajaran Bung Karno

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |22:12 WIB
PDIP Tekankan Gotong Royong Politik Lewat Filosofi Sapu Lidi Ajaran Bung Karno
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Romy Soekarno
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Romy Soekarno, menegaskan bahwa kunci kejayaan partai ke depan terletak pada kekompakan dan persatuan kader yang dijalankan secara nyata, terorganisir, dan berkelanjutan.

Romy juga menekankan pentingnya adaptasi strategi politik melalui pendekatan digital untuk menjangkau generasi muda (Gen Z).

‘’Nilai-nilai ideologi partai harus tetap kuat, namun dikemas secara kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman,’’ ujarnya saat melakukan reses di Dapil VI, Jawa Timur, Senin (4/5/2026).

Dalam arahannya, Romy juga mengingatkan pentingnya gotong royong politik melalui filosofi “sapu lidi” yang diajarkan Soekarno alias Bung Karno.

“Kalau satu lidi berdiri sendiri, mudah dipatahkan. Tapi ketika disatukan, menjadi kuat. Itulah makna persatuan dalam partai,”ucapnya.

Romy menegaskan, kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur, tetapi pada kedisiplinan, loyalitas, serta kesadaran ideologis kader di semua tingkatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP Bung Karno DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216164//pdip-K5hz_large.jpg
PDIP Ajak Partai Non-Parlemen Dialog Parliamentary Threshold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215933//wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-ZELP_large.jpg
DPR Buka Ruang untuk Buruh dalam Penyusunan UU Ketenagakerjaan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215885//wakil_ketua_dpr_saan_mustopa-2f4Y_large.jpg
RUU Pemilu Belum Dibahas, DPR Pertimbangkan Putusan MK hingga Kajian Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215682//dpr_ri-jiPk_large.jpg
Indonesia Peringkat Kedua Tahan Krisis Energi, DPR Soroti Transisi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215313//ijazah_palsu-AECu_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Curhat Suratnya 3 Bulan Dicuekin Komisi III DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215234//beras-sZ9O_large.png
Reaksi DPR soal Stok Beras RI Tembus hingga 5 Juta Ton
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement