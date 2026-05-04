PDIP Tekankan Gotong Royong Politik Lewat Filosofi Sapu Lidi Ajaran Bung Karno

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Romy Soekarno, menegaskan bahwa kunci kejayaan partai ke depan terletak pada kekompakan dan persatuan kader yang dijalankan secara nyata, terorganisir, dan berkelanjutan.

Romy juga menekankan pentingnya adaptasi strategi politik melalui pendekatan digital untuk menjangkau generasi muda (Gen Z).

‘’Nilai-nilai ideologi partai harus tetap kuat, namun dikemas secara kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman,’’ ujarnya saat melakukan reses di Dapil VI, Jawa Timur, Senin (4/5/2026).

Dalam arahannya, Romy juga mengingatkan pentingnya gotong royong politik melalui filosofi “sapu lidi” yang diajarkan Soekarno alias Bung Karno.

“Kalau satu lidi berdiri sendiri, mudah dipatahkan. Tapi ketika disatukan, menjadi kuat. Itulah makna persatuan dalam partai,”ucapnya.

Romy menegaskan, kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur, tetapi pada kedisiplinan, loyalitas, serta kesadaran ideologis kader di semua tingkatan.