Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu RI: 281 WNI Masih Berada di Iran, 35 Orang di Antaranya ABK di Atas Kapal

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:05 WIB
Plt Direktur PWNI Kemlu RI Heni Hamidah.
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia (Ditjen PWNI) di Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (8/4/2026) melaporkan hingga saat ini masih terdapat 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran. Pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan para WNI secara berkala sekaligus mematangkan rencana evakuasi jika diperlukan.

Plt Dirjen PWNI Kemlu, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa KBRI Teheran terus melakukan kontak secara berkala dengan para WNI yang berada di Iran, baik kepada WNI yang tinggal di Iran sebagai residen maupun non-residen.

“Saat ini masih tercatat total sekitar 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran, 35 orang di antaranya adalah ABK yang berada di kapal-kapal di pesisir Iran,” kata Heni dalam konferensi pers di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Terkait upaya perlindungan, ia menyampaikan bahwa KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang telah menyatakan siap untuk dievakuasi.

“Dan tentunya terkait rencana evakuasi ini terus disesuaikan dengan kondisi terkini dan situasi di lapangan, mengingat perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI tersebut juga dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik pada saat menuju titik kumpul maupun pergerakan menuju titik destinasi evakuasi di negara lain,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PWNI-BHI Iran wni Kemlu RI
Ribuan Orang Turun ke Jalanan Teheran Rayakan Gencatan Senjata Iran-AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement