Kemlu RI: 281 WNI Masih Berada di Iran, 35 Orang di Antaranya ABK di Atas Kapal

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia (Ditjen PWNI) di Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (8/4/2026) melaporkan hingga saat ini masih terdapat 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran. Pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan para WNI secara berkala sekaligus mematangkan rencana evakuasi jika diperlukan.

Plt Dirjen PWNI Kemlu, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa KBRI Teheran terus melakukan kontak secara berkala dengan para WNI yang berada di Iran, baik kepada WNI yang tinggal di Iran sebagai residen maupun non-residen.

“Saat ini masih tercatat total sekitar 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran, 35 orang di antaranya adalah ABK yang berada di kapal-kapal di pesisir Iran,” kata Heni dalam konferensi pers di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Terkait upaya perlindungan, ia menyampaikan bahwa KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang telah menyatakan siap untuk dievakuasi.

“Dan tentunya terkait rencana evakuasi ini terus disesuaikan dengan kondisi terkini dan situasi di lapangan, mengingat perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI tersebut juga dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik pada saat menuju titik kumpul maupun pergerakan menuju titik destinasi evakuasi di negara lain,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

