Disambut Pekik Free Palestine, 9 Relawan WNI yang Ditawan Israel Tiba di Indonesia

Sembilan relawan WNI anggota GSF tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 24 Mei 2026. (Foto: Yuwantoro/IMG)

JAKARTA - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026) sore.

Berdasarkan pantauan iNews.id, rombongan tampak tiba melalui Terminal 3 Gate 2 kedatangan internasional pada pukul 16.37 WIB.

Sejumlah relawan dan sanak keluarga tampak lebih dulu memadati area Terminal 3 untuk menyambut kedatangan sembilan aktivis tersebut. Mereka membawa sejumlah atribut, seperti bendera Palestina, poster, serta banner yang salah satunya bertuliskan "Selamat Datang Pejuang Kemanusiaan".

Pekikan “Free, free Palestine” dari relawan terdengar begitu kesembilan WNI terlihat memasuki area terminal bandara. Rombongan tampak dalam kondisi sehat dan berjalan kaki menghampiri awak media yang telah menunggu. Mereka juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Duta Besar Negara Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah AK Al-Sattari.

Sebelumnya, kesembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan untuk Gaza. Dalam perjalanan misi itu, mereka sempat ditangkap otoritas Israel sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.