Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR RI Kecam Keras Penganiayaan PMI di Malaysia, Minta Kemlu Lobi Pelaku Dihukum Berat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |08:03 WIB
DPR RI Kecam Keras Penganiayaan PMI di Malaysia, Minta Kemlu Lobi Pelaku Dihukum Berat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Ia meminta Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) untuk melobi agar pelaku dapat dihukum maksimal oleh otoritas Malaysia.

Deng Ical, sapaan akrabnya, meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia. Pasalnya, tindakan pelaku dinilai tidak manusiawi dan tak dapat ditoleransi.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami saudari YY. Perbuatan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap pekerja migran,” kata Deng Ical dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Selain itu, Deng Ical juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI harus terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memastikan keadilan bagi korban.

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan diplomasi dan lobi secara maksimal agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum berat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia,” ujarnya.

Deng Ical juga menekankan pentingnya pendampingan hukum yang optimal bagi korban. Ia berharap tim kuasa hukum yang mendampingi YY dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat di persidangan sehingga dapat meyakinkan majelis hakim mengenai tingkat kejahatan yang dilakukan para pelaku.

“Para pengacara yang mendampingi korban harus bekerja keras mengungkap seluruh fakta dan bukti yang ada. Dengan bukti yang kuat, hakim akan memiliki dasar yang kokoh untuk menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/51/3224699//mitchell_baker_segera_memperkuat_timnas_indonesia_mitchellbaker-lUV2_large.jpg
Komisi X DPR RI Setujui Proses Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Segera Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224691//demo-1cTk_large.jpg
BEM SI Jakarta Kepung Gedung DPR RI, Desak Harga BBM Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224671//lalu_hardian_irfani-nG4w_large.jpg
DPR Dukung Kantin Sekolah Dilibatkan Kelola MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224650//kepala_badan_gizi_nasional_nanik-3PvJ_large.jpg
Bahas Anggaran 2027, Komisi IX DPR Gelar Rapat Tertutup Bareng BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/18/3224571//direktur_pelindungan_wni_kemlu_ri_heni_hamidah-CmvW_large.jpg
WNI Dikeroyok dan Dianiaya di Malaysia, Polisi Amankan 4 Orang yang Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224508//viral-hAZ0_large.jpg
Eks Jenderal Tempur Geram Komcad Diterjunkan Amankan Demo Mahasiswa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement