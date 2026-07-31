Terima Laporan Wartawan, MKD DPR Buka Peluang Panggil Deddy Sitorus di Masa Reses

JAKARTA - Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam membuka peluang untuk memanggil anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus guna dimintai keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik pada masa reses. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan bila keadaan mendesak.

"Kalau hal itu mendesak, kita panggil sekarang. Enggak ada aturan-aturan harus, harus reses. Kalau memang, kalau memang ini kesepakatan ya kita panggil sekarang Deddy Sitorus-nya ya," ujar Dek Gam saat dihubungi, Jumat (31/7/2026).

Dek Gam menyampaikan telah menerima laporan wartawan parlemen yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Deddy Sitorus. Ia mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih dulu laporan tersebut.

"Kalau laporannya lengkap, yang lapornya jelas, siapa pun akan kita panggil. Bukan ada peluang, memang harus kita panggil. Jadi pasti kita panggil," ucap Dek Gam.

"Kita cek dulu, surat laporan sudah masuk tadi ke MKD. Nanti saya akan koordinasi dengan pimpinan beserta anggota karena ini masa reses. Nanti akan kita tentukan. Kita akan jadwalkan pemanggilannya," pungkasnya.

Sebelumnya, KWP melaporkan Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Laporan ini dilayangkan lantaran pernyataan Deddy dianggap merendahkan wartawan.