Pelaku Pembunuhan Wartawan Ditangkap, Otak Utama Masih Diburu

PANGKALPINANG — Polisi menangkap Akmal alias Martin, salah satu pelaku pembunuhan Aditya Warman, wartawan di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Martin ditangkap di Sumatra Selatan bersama sebuah mobil milik korban. Namun, pelaku utama, Hasan Basri, masih dalam pengejaran tim gabungan kepolisian.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah, menjelaskan bahwa kepolisian telah menyebar foto Hasan Basri melalui berbagai media sosial dan kanal komunikasi lainnya. Polisi mengimbau masyarakat yang melihat pelaku untuk segera melaporkan ke pihak berwajib demi mempercepat penangkapan.

"Penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif pelaku. Kami akan terus mendalami kasus pembunuhan ini," kata Fauzan, Senin (11/8/2025).

Hasan Basri diketahui berprofesi sebagai tukang kebun dan baru bekerja bersama korban selama dua bulan terakhir.

Sebelumnya, Aditya Warman, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, dilaporkan hilang secara misterius oleh keluarganya ke Mapolda Babel. Tak berselang lama setelah laporan tersebut, jasad korban ditemukan di dalam sumur dekat kebunnya dalam kondisi meninggal dunia dengan luka pukulan benda tumpul di bagian kepala.

Setelah dilakukan otopsi dan disemayamkan di rumah duka, jenazah korban kemudian dimakamkan pada Sabtu pagi. Kasus ini masih menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

(Fetra Hariandja)