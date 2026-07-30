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Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan bak Sirkus: Tidak Sesuai yang Sebenarnya

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |17:24 WIB
Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan bak Sirkus: Tidak Sesuai yang Sebenarnya
Deddy Sitorus (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus membantah pernyataan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang menyebut dirinya menghina profesi wartawan dengan menyebut "Gerombolan Sirkus".

Deddy menyatakan, dirinya menghormati profesi wartawan beserta perannya sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ia sangat menyayangkan munculnya tuduhan bahwa dirinya dinilai telah menghina profesi wartawan, terlebih tuduhan tersebut disampaikan kepada publik tanpa adanya konfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu.

"Tuduhan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya saya sampaikan," kata Deddy, Kamis (30/7/2026).

Legislator PDIP itu mengungkap pernyataan yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah: "Pimpinan, mohon ruangan ditertibkan, banyak sekali yang berdiri di sini, padahal ada ruangan balkon di atas. Sudah seperti sirkus kita ini."

Kalimat tersebut, kata dia, jelas merujuk pada situasi ruang rapat yang saat itu dipenuhi orang-orang yang bergerombol dan berdiri di tengah ruangan ketika rapat sedang berlangsung.

"Pernyataan itu sama sekali tidak ditujukan kepada wartawan maupun kelompok atau individu tertentu. Hal ini dapat dibuktikan melalui rekaman video rapat maupun keterangan para peserta rapat yang hadir," ujarnya.

Deddy menegaskan, dirinya tidak menghalangi wartawan untuk melakukan liputan. Rapat kerja di Komisi II bersama dengan pemerintah terbuka dan boleh dihadiri oleh wartawan maupun masyarakat.

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