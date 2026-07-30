Hina Wartawan bak Sirkus, Deddy Sitorus Bakal Dilaporkan ke MKD DPR

JAKARTA - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) mengecam pernyataan Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus yang menyebut kehadiran awak media di ruang rapat sebagai "sirkus". KWP menilai ucapan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap profesi wartawan.

Peristiwa itu terjadi saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan kepala daerah yang digelar secara terbuka pada Kamis (30/7/2026). Momen itu terjadi ketika sejumlah awak media memasuki ruang rapat untuk meliput kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Tak lama kemudian, Deddy menyampaikan interupsinya. "Jangan di sini, kaya sirkus aja, tolong ke atas semuanya," kata Deddy dalam rapat tersebut.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Erwin Siregar, menyatakan pihaknya merasa dilecehkan karena agenda rapat tersebut memang terbuka untuk peliputan media.

"Pada hari ini kami merasa dihina dan dilecehkan oleh anggota DPR RI. Padahal, agenda rapat tersebut terbuka dan boleh dilakukan peliputan. Namun, ucapan saudara Deddy Sitorus yang menyatakan kami wartawan seperti gerombolan sirkus kami anggap sebagai bentuk pelecehan yang sangat luar biasa," kata Erwin.