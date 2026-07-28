PWI Resmi Cabut Laporan Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan oleh Hotman Paris

JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Selasa, (28/7/2026) resmi mencabut laporannya soal dugaan penghinaan profesi wartawan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Laporan tersebut sebelumnya ditangani Ditressiber Polda Metro Jaya.

"​tadi pagi Ketua Umum kami telah melakukan pertemuan yang dimediasi Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco) dengan Bapak Hotman Paris Hutapea sehingga kami menindaklanjuti hasil tersebut. Malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea," ujar Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Andriko Pasaribu pada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, dugaan kasus penghinaan profesi wartawan yang diduga dilakukan Hotman Paris dan dilaporkan PWI Pusat ke polisi itu diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Dengan dicabutnya laporan polisi itu membuat persoalan yang sebelumnya dilaporkan dianggap telah selesai.

"Terjadinya laporan ini sudah dianggap bagi kami telah selesai. Ada permintaan maaf langsung sudah disampaikan pada pertemuan tadi pagi sehingga pertimbangan Ketua Umum PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus," tuturnya.

"Secara hukum, kami melakukan pencabutan sesuai mekanisme hukum ada restorative justice, ada mediasi, ketika langkah-langkah restorative justice atau perdamaian ini dilakukan, itu salah satu langkah proses hukum dan kita mengambil itu," jelas Andriko lagi.

Dia mengungkap, pencabutan laporan itu dilakukan pasca adanya mediasi yang dilakukan Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh pemersatu bangsa. Terlebih, semua pihak, khususnya Hotman Paris telah sama-sama memahami persoalan tersebut sehingga meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.