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Bertemu Ketum PWI, Hotman Paris Minta Maaf soal Dugaan Penghinaan Wartawan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |19:22 WIB
Bertemu Ketum PWI, Hotman Paris Minta Maaf soal Dugaan Penghinaan Wartawan
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bertemu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea (Foto: Ist)
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JAKARTA - Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyebut pengacara kondang Hotman Paris Hutapea telah menyampaikan permintaan maaf kepada PWI, khususnya kepada wartawan yang merasa profesinya dihina. Karena itu, demi semangat persatuan Indonesia, PWI akan mencabut laporan yang telah dibuat ke kepolisian.

"PWI berkewajiban menjaga kehormatan profesi wartawan. Ketika ada pernyataan yang dipandang merendahkan martabat wartawan, organisasi harus hadir dan bersikap. Namun, ketika telah ada kesadaran, permintaan maaf yang tulus, serta komitmen untuk saling menghormati, maka PWI berkewajiban mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan persatuan bangsa," ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, semangat persatuan Indonesia menjadi landasan pertemuannya dengan Hotman Paris Hutapea yang dimediasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, serta menghasilkan kesepahaman untuk mengakhiri polemik melalui dialog, saling menghormati, dan mengedepankan persatuan bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh insan pers atas pernyataan yang sebelumnya menimbulkan keberatan di kalangan wartawan. Permintaan maaf tersebut diterima sebagai bentuk itikad baik dan komitmen membangun hubungan yang saling menghormati antara profesi advokat dan profesi wartawan.

Dia menerangkan, sejak awal langkah hukum yang ditempuh PWI bukan dilandasi semangat permusuhan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme profesi wartawan. Langkah hukum tersebut telah mencapai tujuan utamanya, yakni memulihkan kehormatan profesi wartawan dan menegaskan bahwa insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus dihormati oleh siapa pun.

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