Menkomdigi: SWSI Jadi Penghubung Generasi dan Penjaga Nilai Jurnalistik di Era Digital

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |23:30 WIB
Menkomdigi: SWSI Jadi Penghubung Generasi dan Penjaga Nilai Jurnalistik di Era Digital
Menkomdigi Meutya Hafid (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai, kehadiran Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) dapat menjadi jembatan penting antar generasi sekaligus penjaga nilai-nilai jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital yang serba cepat.

Meutya menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya SWSI sebagai wadah yang menghimpun jurnalis berpengalaman untuk tetap berkontribusi dalam ekosistem media. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan dunia jurnalistik lantaran pernah berkarier sebagai wartawan selama hampir sembilan tahun dan bertemu kembali dengan para mentor yang membentuk perjalanan profesionalnya.

“Saya percaya jurnalis sejati tidak pernah benar-benar berhenti. Karya, komitmen, dan keberaniannya akan terus hidup dan memberi pengaruh,” ujar Meutya saat memberikan sambutan di acara deklarasi SWSI di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, peran wartawan senior sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama melalui penyajian informasi yang akurat, membangun kepercayaan publik, dan menjaga akal sehat di tengah dinamika informasi yang kian cepat.

Ia menegaskan, pemerintah menyambut baik kehadiran SWSI sebagai ruang diskusi dan kontribusi pemikiran dari para jurnalis senior terhadap berbagai isu aktual.

“Pemerintah justru bersukacita dengan lahirnya SWSI sebagai ruang bermakna untuk berpikir, berdiskusi, dan menyampaikan pandangan,” katanya.

Meutya juga menyoroti tantangan besar dunia jurnalistik saat ini, terutama perubahan pola produksi berita yang cenderung mengutamakan kecepatan dan viralitas dibandingkan proses verifikasi yang matang.

