Usai Mediasi, PWI Bakal Cabut Laporan Kasus Hotman Paris terkait Dugaan Penghinaan Wartawan

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir bertemu dengan Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam upaya mediasi yang diprakarsai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco mempertemukan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir untuk dilakukan mediasi terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pertemuan itu diunggah Dasco di akun Instagramnya pada Selasa, (28/7/2026), dengan caption bertuliskan silaturahmi bersama Ketua Umum PWI Akhmad Munir dengan Hotman Paris.

Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan itu merupakan sebuah mediasi yang dilakukan oleh Hotman Paris dengan dijembatani oleh Dasco terkait dugaan kasus penghinaan profesi wartawan.

"Pertemuan saya dengan Bang Hotman dipertemukan Pak Dasco Wakil Ketua DPR. Jadi Pak Dasco mempertemukan saya dengan Pak Hotman, pertimbangannya untuk persatuan Indonesia," ujar Munir saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, mediasi itu dilakukan demi persatuan Indonesia sehingga PWI bakal melakukan pencabutan laporan dari Polda Metro Jaya. Pasalnya, PWI sebelumnya telah melaporkan Hotman Paris terkait pernyataan Hotman yang diduga telah menghina profesi wartawan.

"Nanti dicabut (laporannya), mungkin hari ini, paling telat besok," katanya.

(Rahman Asmardika)

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