Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Mediasi, PWI Bakal Cabut Laporan Kasus Hotman Paris terkait Dugaan Penghinaan Wartawan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |15:17 WIB
Usai Mediasi, PWI Bakal Cabut Laporan Kasus Hotman Paris terkait Dugaan Penghinaan Wartawan
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir bertemu dengan Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam upaya mediasi yang diprakarsai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco mempertemukan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir untuk dilakukan mediasi terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pertemuan itu diunggah Dasco di akun Instagramnya pada Selasa, (28/7/2026), dengan caption bertuliskan silaturahmi bersama Ketua Umum PWI Akhmad Munir dengan Hotman Paris.

Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan itu merupakan sebuah mediasi yang dilakukan oleh Hotman Paris dengan dijembatani oleh Dasco terkait dugaan kasus penghinaan profesi wartawan.

"Pertemuan saya dengan Bang Hotman dipertemukan Pak Dasco Wakil Ketua DPR. Jadi Pak Dasco mempertemukan saya dengan Pak Hotman, pertimbangannya untuk persatuan Indonesia," ujar Munir saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, mediasi itu dilakukan demi persatuan Indonesia sehingga PWI bakal melakukan pencabutan laporan dari Polda Metro Jaya. Pasalnya, PWI sebelumnya telah melaporkan Hotman Paris terkait pernyataan Hotman yang diduga telah menghina profesi wartawan.

"Nanti dicabut (laporannya), mungkin hari ini, paling telat besok," katanya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232202//viral-XUoa_large.jpg
Febrie Adriansyah Tunjuk Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Kuasa Hukum Gantikan Hotman Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232114//dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-QIZW_large.jpg
Polisi Sebut Sudah Periksa 10 Saksi di Kasus Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan Hotman Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232041//viral-a2d4_large.jpg
Hotman Paris Sebut Banyak Pengacara Berebut Tangani Kasus Febrie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232028//viral-I6ry_large.jpg
Bujuk Bertahan Jadi Kuasa Hukumnya, Febrie Adrianysah Sebut Hotman Pemecah Ombak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232017//viral-VG0J_large.jpeg
Misteri Keberadaan Febrie Usai Dijadikan Tersangka, Begini Kata Hotman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232014//viral-O8Iw_large.jpg
Hotman Paris Ungkap Ada Pihak yang Minta Dia Bertahan Jadi Pengacara Febrie, Siapa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement