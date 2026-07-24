Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotman Paris Ungkap Ada Pihak yang Minta Dia Bertahan Jadi Pengacara Febrie, Siapa?

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |08:41 WIB
Hotman Paris Ungkap Ada Pihak yang Minta Dia Bertahan Jadi Pengacara Febrie, Siapa?
Hotman Paris/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Hotman Paris mengungkap adanya pihak yang memintanya untuk tidak buru-buru mundur sebagai kuasa hukum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Permintaan itu disampaikan setelah Hotman menyatakan ingin mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Hotman mengatakan, keinginan mundur sebenarnya telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu. Saat itu, kondisi punggungnya yang masih terasa sakit akibat operasi membuatnya merasa tidak lagi mampu melanjutkan tugas sebagai kuasa hukum.

"Pertama kali saya memberitahu akan mengundurkan diri karena punggung saya sakit. Bekas operasinya benar-benar sakit," ujar Hotman kepada wartawan di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (24/7/2026).

Namun, menurut Hotman, pihak tersebut memintanya menunda keputusan tersebut. Ia bahkan diminta tetap bertahan setidaknya selama beberapa minggu lagi.

"'Jangan dulu, jangan cepat-cepat. Minimal beberapa minggu lagi,' begitu permintaannya," kata Hotman.

Hotman mengungkapkan, alasan dirinya diminta tetap bertahan karena dinilai memiliki peran penting dalam menghadapi jalannya persidangan. Bahkan, ia mengaku disebut sebagai "pemecah ombak".

"Dia bilang, 'Kamu enggak tahu, gua ini pemecah ombak.' Maksudnya, saya dianggap figur yang enggak ada tandingannya dalam persidangan," ujarnya.

Meski sempat tidak memberikan jawaban tegas, Hotman akhirnya memutuskan tetap mengundurkan diri. Ia mengaku telah memberi tahu salah satu anggota tim kuasa hukum bahwa pengunduran dirinya harus segera diumumkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232008//viral-f1U4_large.jpeg
Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung Hari Ini Usai Sempat Mangkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231838//viral-RyAv_large.jpg
Dilaporkan soal Ucapan 'Lu Punya Otak Gak’, Hotman Paris: Gue Taat Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231834//viral-HhAQ_large.jpeg
Hotman Paris Buka-bukaan soal Isu Tunggak Pajak hingga Kenal Febrie Ardiansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231827//viral-5PDr_large.jpg
Hotman Paris Berobat ke Singapura Besok Usai Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231819//viral-jLSd_large.jpg
Febrie Adriansyah Sempat Minta Hotman Paris Tidak Mundur sebagai Pengacaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231813//pengacara_kondang-tj7P_large.jpg
Hotman Pakai Kursi Roda Setelah Mundur Jadi Pengacara Febrie, Ungkap Kondisi Terkininya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement