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Hotman Paris Berobat ke Singapura Besok Usai Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |12:08 WIB
Hotman Paris Berobat ke Singapura Besok Usai Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah
Hotman Paris/IG
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JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah karena masalah saraf kejepit. Hotman segera berobat ke Singapura untuk mendapatkan perawatan medis, pada Jumat 24 Juli 2026.

"Masih sakit pinggangnya. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah kenapa kerja gitu lho, ya," ujar Hotman pada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Atas dasar kesehatan itu dia memilih mundur sebagai pengacara Febrie meski Febrie sempat meminta dia untuk tetap menjadi pengacaranya. Namun, dia khawatir kesehatannya semakin memburuk jika terus bekerja.

"Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri dan Jampidsus, saya mengundurkan diri, ya. Mengundurkan diri sudah ngomong dari dua hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah," tuturnya.

Hotman menegaskan, pengunduran dirinya itu murni hanya karena kesehatannya. Sejak Mei hingga Juni 2026 dia sudah mengalami kesakitan pinggang akibat saraf kejepitnya itu.

 

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