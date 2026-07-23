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Hotman Paris Buka-bukaan soal Isu Tunggak Pajak hingga Kenal Febrie Ardiansyah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |12:55 WIB
Hotman Paris Buka-bukaan soal Isu Tunggak Pajak hingga Kenal Febrie Ardiansyah
Hotman Buka-bukaan soal Isu Tunggak Pajak hingga Kenal Febrie
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JAKARTA -Pengacara Hotman Paris Hutapea menanggapi isu yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya menunggak pajak. Dia juga membantah memiliki kaitan dengan kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

"Gue baru kenal baru pertama kali ketemu Pak Febri adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Jadi semua postingan gua ada. Semua itu fitnah," ujar Hotman pada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Alasan dia mundur sebagai pengacara Febrie, karena untuk menjalani proses pengobatan saraf kejepit yang dideritanya. Dia juga membantah isu menunggak pajak terhadap beberapa aset miliknya.

"Udah deh jangan ngomong itu deh. Elu posting udah deh janganlah, ini kan gue lagi sakit. Elu baca di postingan gue lah. Postingan gue kan gue tantang orang-orang kantor pajak malah yang terkejut itu fitnah banget," tuturnya.

Hotman juga tidak mau lagi berkomentar tentang dugaan kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie.  Dikatakannya, Febrie juga telah menerima keputusannya mundur dengan alasan kesehatan.

"Ya dia bisa memaklumi nggak apa-apa, dia (Febrie Adriansyah) sahabat saya juga memakluminya,” tutup Hotman Paris.

(Fahmi Firdaus )

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